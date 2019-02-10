الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسحقق نادي السلام بطولة المملكة للشباب لكرة الطاولة التي اختتمت أمس على صالة معهد إعداد القادة بالرياض واستمرت منافساتها على مدار 3 أيام.وتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز السعيد فريق السلام بكأس البطولة , فيما حل ثانياً نادي الصواري ونادي الخليج بالمركز الرابع ونادي الهلال بالمركز الخامس وجاء نادي القارة بالمركز السادس واحتل نادي الحمادة المركز السابع وأخيراً جاء نادي الطرف بالمركز الثامن, في البطولة التي أدارها تحكيمياً ( 22 ) حكماً بقيادة الحكم العام عصمان العريفي .// انتهى //14:52ت م0118