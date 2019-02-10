بريدة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم عبدالعزيز الحميد عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إثر الموافقة الكريمة لرائد مسيرة البناء والنماء خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - على مبادرة الفاتورة المجمعة لتحفيز القطاع الخاص ، التي ستدعم منشآت هذا القطاع عبر تغطية الزيادة في المقابل المالي لرسوم العمالة الوافدة في 2017 - 2018م.وقال الحميد : إن الملك سلمان يقف بحسه وإحساسه خلف كل توجه يخدم المسيرة التنموية في المملكة مهما كان حجم البذل والسخاء فيه ، ولأن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - يدرك قيمة وأبعاد تعزيز دور القطاع الخاص جاء استقباله - حفظه الله - لكبار مسؤولي التجارة ورواد المال والأعمال في المملكة إيماناً منه بما تقتضيه المرحلة المقبلة في مسيرة التحول الوطني وتحقيق أهداف الرؤية نحو اقتصادي متين يضمن الاستمرارية والقوة والثبات ، تلا ذلك هذه الخطوة المثالية من خلال رقم فلكي تمثل في 5 , 11 مليار ريال لعملية السداد بموجب هذا القرار .وأشار الحميد إلى أن المبادرة ستكون ذات أبعاد إيجابية على مستوى منطقة القصيم وعموم أرجاء الوطن وستساعد القطاع الخاص على تجاوز الصعوبات وتذليل العقبات والتحفيز السريع نحو النمو والتكامل المحوري لاستقطاب التوظيف للمواطنين والمواطنات وتجاوز الإخفاقات التي ربما تحد من عملية الإنجاز ، مبرزاً دور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وتبنيه لوجهات نظر العاملين في القطاع الخاص وتفهمه لظروف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهمية دعمها كرافد اقتصادي ومجال لاستقطاب الشباب السعودي الذي يملك حساً تجارياً وصناعياً ، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على معالجة أوجه القصور في وقت تبرز الجدية والاهتمام في التطوير والتحديث بما يسهم في تنامي وتنمية هذا الوطن في مختلف القطاعات والمناشط.// انتهى //14:52ت م0119