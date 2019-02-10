نجران 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسناقشت إدارة التدريب والابتعاث بتعليم منطقة نجران اليوم، مشروع خطة توطين التدريب بالمدارس، وذلك بمقر الإدارة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة توزيع المدارس بما يتوافق مع الاحتياجات التدريبية، وتطوير مُخرجات التعليم، حيث سيتم تغطية معظم المدارس الداخلية خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني الحالي.يُذكر أن المشروع يهدف إلى إكساب المعلمين بالمعارف والمهارات المواكبة لمتغيرات التطوير المهن، مما ينعكس بشكل ايجابي على العملية التعليمية ومخرجات التعليم، وخلق جيل تعليمي يواكب متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030، إلى جانب خلق فرص التنافس بين المدارس لتجويد الأداء التعليمي.// انتهى //14:53ت م0120