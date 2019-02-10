القطيف 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسينظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف بعد غدٍ، ندوة تحت عنوان "القصة السعودية وتطورها.. قراءة في التجربة والأشكال"، وذلك احتفاء بيوم القصة العالمي الذي يصادف الـ 14 من فبراير كل عام، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بالقطيف.ويتحدث المشاركون في الندوة عن تطور كتابة القصة في السعودية، وتجربة كتابة القصة، والقراءات القصصية، فيما يصاحب الندوة معرض تشكيلي، وفيلم توعوي قصير.// انتهى //14:53ت م0121