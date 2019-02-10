الدمام 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسوقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل اليوم، مع رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية بالدمام المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي، اتفاقية شراكة مجتمعة في مجال تقديم الخدمات الإغاثية والاجتماعية للأسر المستفيدة والتنسيق المشترك والتكامل بما يعود نفعه على مستفيدي الطرفين والسعي على تأهيل المستفيدين والاستفادة من تبادل الخبرات والكوادر والمواد العلمية والتعاون في تذليل العقبات التي تواجه الجهتين، وذلك في إطار إدراك أهمية نشر المسؤولية الاجتماعية بين القطاعات ذات الاهتمام.وأكد المقبل خلال توقيع الاتفاقية حرص وزارة العمل على تفعيل المبادرات المجتمعية عبر عقد الشراكات مع القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الخيري التي تدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات والبرامج الهادفة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تؤكد أن العمل الاجتماعي والخيري يسير بخطوات ثابتة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.وتتضمن الاتفاقية تقديم المساعدات المتاحة والدعم لعشرين مستفيدة من مستفيدات وحدة الحماية الاجتماعية التي تنطبق عليهن شروط الجمعية, وتقديم تقرير موجز عن الحالة، فيما تشارك وحدة الحماية الاجتماعية في برامج التوعية للتعريف بدورها والخدمات التي تقدمها، بينما تقدم جمعية البركة الخيرية في البرامج التي تقيمها الوحدة للتعريف بدور الجمعية في دعم المرأة والأسرة، والتعاون من الطرفين في مجال البحث العلمي والدراسات الأسرية.وتشمل الاتفاقية, تقديم الكتيبات والمنشورات الإرشادية والتوعوية من قبل وحدة الحماية الاجتماعية لمستفيدات الجمعية التي تهدف إلى دعم الاستقرار الأسري لهن، إضافة إلى تقديم الاستشارات النفسية والأسرية من قبل وحدة الحماية الاجتماعية لمستفيدات الجمعية والمحولة من قبل الجمعية للوحدة.من جانبه, نوه رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية المهندس خالد الشلالي، بتوقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها خدمة هذا القطاع الاجتماعي والخيري, تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن الجمعية تسعى إلى استكمال توقيع الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية والمانحة.ولفت الانتباه إلى أن مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات وتتجدد تلقائياً, وأن هناك تقديم الاستشارات النفسية والأسرية من قبل وحدة الحماية الاجتماعية لمستفيدات الجمعية، كما سيتم إطلاع مستفيدات الجمعية على حقوق المرأة والطفل بالتعليم والعلاج والأوراق الثبوتية حسب ما نصت عليه لائحة الحماية من الإيذاء ولائحة حماية الطفل، ودعم موظفات البركة بالدورات التخصصية في مجال الخدمة الاجتماعية اللازمة, مثل التعامل الأمثل مع مستفيدات الجمعية وتقنيات المقابلة, وإعداد البحث الاجتماعي, واستقبال الحالات المحولة من الجمعية التي تحتاج إلى تدخل وحدة الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات المناسبة لهن.// انتهى //16:20ت م0157