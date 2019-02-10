المدينة المنورة 21 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 27 يناير 2019م واسبدأت عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة استقبال طلبات التقديم على برنامجي تكامل في نسخته العاشرة وتنمية في نسخته الثالثة، لدعم المشروعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والباحثين المشاركين من خارجها للعام 1440هـ -1441هـ، وحددت العمادة الأحد المقبل كآخر موعد لاستقبال المشروعات البحثية على البريد الإلكتروني: researchfund@iu.edu.sa.وأوضح عميد البحث العلمي الدكتور صالح العمري إن البرنامجين يأتيان ضمن مشروع الخطة الشاملة لتطوير عمادة البحث العلمي والتي وجه بتنفيذها معالي مدير الجامعة الدكتور حاتم المرزوقي لدعم البحوث والدراسات التي يجريها أعضاء هيئة التدريس، لتحقيق نتائج علمية دقيقة في المجالات النافعة التي ترتبط بأهداف الجامعة وخدمة المجتمع وخطط التنمية والخطة الاستراتيجية الثانية للجامعة مع الموائمة مع الخطة المستقبلية للتعليم العالي "آفاق" ورؤية المملكة 2030.وأضاف أن البرنامجين يهدفان إلى تشجيع البحوث وتعزيز برامج الخطة الاستراتيجية والإثراء العلمي والمعرفي في المجالات النافعة، والارتقاء بالقدرات البحثية وتنمية جيل من الباحثين المتميزين، والإسهام في توطين التقنية الحديثة والمشاركة في تطويرها لتلائم الظروف المحلية لخطة أغراض التنمية.وأوضح الدكتور العمري بأن برنامج تكامل يخدم رسالة الجامعة العلمية ورؤيتها المستقبلية، فيما يسعى برنامج تنمية إلى ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية بالمملكة. مشيراً إلى أنه يشترط في البحوث المشاركة أن تجمع بين الجدة والأصالة وأن يكون الموضوع ضمن الأوليات البحثة المعلن عنها وأن يكون الباحث الرئيس من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن يكون الباحث المشارك إن وجد من حملة الدكتواره فما فوق وأن يكون غالب الأعضاء عند تعدد فرق العمل من داخل الجامعة وأن لايتجاوز وقت إنجاز المشروع 8 أشهر من تاريخ توقيع العقد، كما يشترط أن ألا يكون المشروع البحثي قد أعده الباحث قبل التقدم على الطلب.ودعا المهتمين إلى زيارة صحفة عمادة البحث العلمي على بوابة الجامعة الالكترونية للاطلاع على الإرشادات والتّعليمات والنّماذج والحصول على نسخة إلكترونية قبل التقدم على الإفادة من الدعم البحثي في البرنامجين.// انتهى //16:20ت م0158