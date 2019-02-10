جدة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسجذب 23 ممشى منتشرا في مختلف أنحاء محافظة جدة العوائل والزوار ومحبي رياضة المشي ، وذلك في إطار أهداف أمانة محافظة جدة لإتاحتها صحياً وسلوكياً وترفيهياً ممارسة مختلف الهوايات ، حيث تأتي مثل هذه المشروعات الحيوية ضمن إستراتيجية أمانة جدة تعزيزاً للصحة العامة ، في إطار رؤية 2030 وبما يحقق جودة حياة أفضل .وحرصت الأمانة على تجهيز هذه المشروعات الرياضة وفق أحدث الأوصاف وتزويدها بالخدمات اللازمة من مناطق ألعاب أطفال وجلسات وأجهزة رياضية .// انتهى //16:21ت م0159