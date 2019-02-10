ثقافي / "مهارات في قراءة النصوص التاريخية" .. إصدار جديد من دارة الملك عبدالعزيز
الأحد 1440/6/5 هـ الموافق 2019/02/10 م واس
الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس
أصدرت دارة الملك عبدالعزيز وضمن سلسلة كتاب الدارة ، إصدار جديداً حمل عنوان " مهارات في قراءة النصوص التاريخية ـ تطبيقات على نماذج من التاريخ الإسلامي " من تأليف الدكتور خالد بن عبدالكريم البكر .
وتناول الإصدار الجديد ، عشر مهارات متتالية وكتابية متاحة للمتخصصين والعامة ، بالإضافة إلى تطبيقات عملية لنصوص من التاريخ الإسلامي لتقريب فكرة المهارة والوصل إلى قراءة فارزة ومستوعبة لجماليات النص التاريخي ، كما أحتوى الكتاب الذي أصدرته دارة الملك عبدالعزيز على تفصيل متكامل للمهارات الهامة في كشف النصوص .
وأسهب الكتيب في سرد المهارات العشر المطلوبة للوصول إلى نص نقي ، فضلاً على أن هذا الإصدار سيسهم في تثقيف قراء المادة التاريخية على مستوى القراءات.
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16:21ت م
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