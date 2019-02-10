الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأصدرت دارة الملك عبدالعزيز وضمن سلسلة كتاب الدارة ، إصدار جديداً حمل عنوان " مهارات في قراءة النصوص التاريخية ـ تطبيقات على نماذج من التاريخ الإسلامي " من تأليف الدكتور خالد بن عبدالكريم البكر .وتناول الإصدار الجديد ، عشر مهارات متتالية وكتابية متاحة للمتخصصين والعامة ، بالإضافة إلى تطبيقات عملية لنصوص من التاريخ الإسلامي لتقريب فكرة المهارة والوصل إلى قراءة فارزة ومستوعبة لجماليات النص التاريخي ، كما أحتوى الكتاب الذي أصدرته دارة الملك عبدالعزيز على تفصيل متكامل للمهارات الهامة في كشف النصوص .وأسهب الكتيب في سرد المهارات العشر المطلوبة للوصول إلى نص نقي ، فضلاً على أن هذا الإصدار سيسهم في تثقيف قراء المادة التاريخية على مستوى القراءات.// انتهى //16:21ت م0160