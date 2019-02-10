سكاكا 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، مشاركته في ملتقى "الانتماء واللحمة الوطنية"، في قاعة سمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، خلال الفترة من التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى الماضي، وحتى الثاني من شهر جمادى الآخرة الجاري، في مدينة عرعر.وقد وزعت هدايا للزوار، تضمنت المصحف الشريف، والتفسير الميسّر، وعدداً من الكتيبات الدعوية والتوعوية في موضوعات مختلفة.من جهته، رفع فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على تكريمه للفرع لمشاركته في المعرض.// انتهى //16:22ت م0163