المدينة المنورة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسدشن مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي اليوم، أعمال دورة أئمة الدفاع المدني بالمنطقة في نسختها الـثانية عشرة بعنوان "طرق الحصانة الفكرية" بحضور عدد من القيادات بمدني المنطقة.وتهدف الدورة إلى رفع مستوى الحصانة الفكرية لدى منسوبي الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة وحمايتهم من الغزو الفكري وتقبل متغيرات العصر والتعامل بمسؤولية مع ما يتعرض إليه شباب الوطن من غزو فكري يستهدف عقيدتهم وأخلاقهم، والتأكيد على أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال لا للغلو.وتتطرق الدورة التي تستمر أعمالها مدة أسبوعين في عدة محاور ومواضيع ذات علاقة بعنوانها, بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة ممثلة في التعليم، والصحة، والمكتب التعاوني، ومستودع المدينة المنورة الخيري، ورئاسة شؤون الحرمين, إلى جانب محاضرات يُلقيها عدد من المشايخ وأئمة المسجد النبوي الشريف والمختصين, تتضمن طرح أسئلة ومداخلات من الحضور.ووجه مدير الدفاع المدني بالمنطقة في ختام حفل التدشين, كلمة توجيهية للمشاركين, متمنياً منهم في خطاباتهم وندواتهم ودوراتهم أن تكون رسالتهم حماية الوطن من التطرف والعمل على الوسطية التي أمرنا بها ديننا الحنيف, حاثهم على تحمل المسؤولية وحجم الأمانة الملقاة على عاتقهم تجاه دينهم ووطنهم ومجتمعهم ومنسوبي الدفاع المدني تحديداً متمنياً لهم التوفيق والسداد.// انتهى //16:22ت م0164