الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأطلقت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم، إحدى حملاتها التوعوية في "الجامعة السعودية الالكترونية "، التي تستهدف أكثر من 200 مستفيدة من طالبات الجامعة والكادر الوظيفي العامل معهم.وتتضمن الحملة تقديم مجموعة من الإرشادات التوعوية والتوجيهات حول مفهوم العنف وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع وطرق الوقاية منه والقضاء عليه، مع التعريف بدور وحدة الحماية في هذا الجانب وتوضيح آلية التواصل مع الوحدة وتقديم البلاغات عن طريق الرقم المجاني "199" .من جهة أخرى شاركت الوحدة في فعالية "يداً بيد ضد العنف "، التي اقيمت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، وتم خلال المشاركة تعريف الزوار ومنسوبي الادارة البالغ عددهم 70 بنظام حماية الطفل من الإيذاء ولائحته التنفيذية عن طريق المنشورات التوعوية والمطبوعات والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات للحاضرات .يذكر أن هذه البرامج والفعاليات تعد ضمن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تسعى من خلالها إلى نشر الوعي في المجتمع بظاهرة العنف وكيفية القضاء عليه والحد من اضرارة.// انتهى //16:23ت م0166