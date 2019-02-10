جدة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واستتواصل منافسات دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة التي ينظمها معهد الدفاع الجوي بجدة ، حيث يتنافس7 منتخبات هي القوات البرية, والقوات البحرية, والقوات الجوية, وقوات الدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية ، ورئاسة الحرسة الملكي ، والخدمات الطبية في 14 لعبة.وفي منافسات اليوم الأول لكرة اليد التقى في المباراة الأولى منتخب القوات الجوية مع منتخب قوات الدفاع الجوي, حيث فاز في اللقاء منتخب القوات الجوية بنتيجة 22 مقابل 14, أما المباراة الثانية, فاز منتخب القوات البحرية على منتخب القوات البرية بـ 24 مقابل 22.أما في يومها الثاني فاز في اللقاء الأول منتخب القوات البرية على منتخب الحرس الملكي بنتيجة 28 مقابل 21, فيما فاز منتخب القوات الجوية على منتخب القوات البحرية في اللقاء الثاني بنتيجة 24 مقابل 19.وجمع اللقاء الأول في اليوم الثالث للدورة منتخب قوات الدفاع الجوي بمنتخب القوات البحرية حامل اللقب، حيث انتهى اللقاء بفوز منتخب قوات الدفاع الجوي 22 مقابل 21, فيما جمع اللقاء الثاني منتخب الحرس الملكي مع منتخب القوات الجوية, وانتهى بفوز منتخب القوات الجوية بنتيجة 28 مقابل 22 .وشهد رابع أيام الدورة لقاء منتخب الجوية بمنتخب البرية, حيث انتهى اللقاء بفوز منتخب الجوية 25 مقابل 20, كما فاز منتخب الدفاع الجوي على منتخب الحرس الملكي بنتيجة 28 مقابل 20.وفي منافسات كرة القدم فقد بدأت في ثاني أيام الدورة, حيث التقى منتخب القوات الجوية حامل اللقب مع منتخب القوات البحرية، وانتهى اللقاء بفوز منتخب القوات الجوية بنتيجة 2 مقابل 1, وفي اللقاء الثاني التقى منتخب الحرس الملكي مع منتخب الصواريخ الاستراتيجية, فاز فيه منتخب الحرس الملكي بنتيجة 6 مقابل 1, فيما التقى منتخب القوات البرية في ثالث أيام الدورة مع منتخب الخدمات الطبية, وفاز خلال اللقاء منتخب القوات البرية بنتيجة 9 مقابل صفر.وانطلقت صباح أمس بميدان الرماية "ساهر" منافسات الرماية في سلاح البندقية, بمشاركة جميع المنتخبات. حيث شهد الميدان تنافساً قوياً بين المنتخبات وذلك لما يمتلكون من لاعبين مميزين في الرماية, حيث حقق المركز الأول منتخب القوات الجوية في الرماية "بطيء", كما حقق المركز الثاني منتخب البرية والثالث منتخب الحرس الملكي.// انتهى //17:17ت م0197