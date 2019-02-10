القاهرة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، بدعم من المستثمرين الأفراد المصريين، قابلها عمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر1 مليار جنيه، ليصل إلى 8ر818 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2ر1 مليار جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 07ر0% ليصل إلى 94ر14763 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70" بنسبة 29ر0% مسجلاً 05ر694 نقطة، وامتدت الارتفاعات لمؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقا ليغلق عند مستوى 05ر694 نقطة.// انتهى //17:19ت م0198