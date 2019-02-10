نجران 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساختتمت إدارة الموهوبين بتعليم نجران أمس، البرنامج الإثرائي لطلاب المرحلة المتوسطة بعنوان "حل المشكلات بطرق إبداعية"، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور محسن بن علي حكمي، وذلك بمقر إدارة الموهوبين بنجران.وأوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم نجران خالد آل دغمان أن البرنامج يهدف إلى إكساب الطلاب مهارات إيجاد حل إبداعي لأي مشكلة باستخدام مهارات العصف الذهني والتلخيص والاستماع وكتابة التقارير والتخطيط، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وإبداعاتهم لخدمة الوطن ومواكبة رؤية المملكة 2030م.// انتهى //17:30ت م0199