دبي 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم في دبي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي يزور الإمارات حالياً.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة، إضافة الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا مجالات التعاون القائمة بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وسعي البلدين إلى تنميتها الى آفاق أوسع.// انتهى //17:39ت م0203