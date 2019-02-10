عام / أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري رحمها الله
الأحد 1440/6/5 هـ الموافق 2019/02/10 م واس
الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .
وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين .
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17:57ت م
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