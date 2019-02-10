رام الله 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسحذّرت الحكومة الفلسطينية من أن أية خطوة لا تقرها منظمة التحرير الفلسطينية لا يعول عليها ولا قيمة لها، مضيفة أن مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية تتمثل اليوم في ألاعيب تمرير صفقة القرن وما يشبه ذلك.وشدد المتحدث الرسمي باسم حكومة تسيير الأعمال يوسف المحمود في بيان صحفي، اليوم على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن أي محاولة لتجاوز هذا المفهوم أو المساس به من أي طرف، من شأنها أن تصب في صالح المخططات الاستعمارية الجديدة التي تستهدف القضية الفلسطينية ووطننا العربي ومصالح ومقدرات شعبنا وأمتنا.وأكد المحمود أن منظمة التحرير الفلسطينية هي عنوان الشعب العربي الفلسطيني، وأن فلسطين والقدس عنوان نضال وكفاح الشعب وأمته، وعنوان الكرامة والمجد العربي في مواجهة الاحتلال والمخططات الاستعمارية، وبالتالي فإن كل أشكال وشبهات التطبيع هي خيانة للأمة العربية جمعاء، كون فلسطين وعاصمتها القدس تمثل قضيتها المركزية الأولى.// انتهى //17:58ت م0209