بغداد 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة 0,23 % متوقفاً عند 491,40 نقطة.وقاد المؤشر نحو الصعود, ارتفاع أسهم 8 شركات مساهمة, يقابله انخفاض أسهم 6 أخرى.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 457,139 سهماً, بقيمة اجمالية 258,949 ديناراً عراقياً, تحصلت من خلال إبرام 302 صفقة, شملت 23 شركة تم تداولها في جلسة اليوم, من أصل 104 شركات مساهمة مسجلة في السوق.// انتهى //17:59ت م0210