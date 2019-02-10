المدينة المنورة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسحظي جناح الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المشارك في ملتقى "بيبان المدينة" بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، بتفاعل لافت من قبل زوار الملتقى الذي اختتمت أعماله أمس ونظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.وتعرّف زوار الجناح على أهداف ورسالة مركز ريادة الأعمال بالجامعة بعد أن شهد إطلاق أول حاضنة ومسرعة أعمال باسم "باب المدينة" خلال الملتقى من قبل معالي مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي.واستعرض الجناح أبرز البرامج العلمية الأكاديمية التي تقدمها كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات كبرنامج ماجستير العلوم في الواقع الافتراضي والألعاب والبرامج التفاعلية المتقدمة.واطلع الحضور على نشأة "الجمعية العلمية السعودية للواقع الافتراضي والمعزز" بالجامعة الإسلامية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية، حيث تسعى الجمعية إلى تحقيق تنمية الفكر العلمي في مجال تقنيات وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز، وتحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية، وتقديم المشورة والدراسات في هذه المجالات، وتطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والرؤى التطويرية والأفكار العلمية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.// انتهى //18:54ت م0222