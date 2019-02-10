الخرطوم 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسبدأ وفد أممي رفيع اليوم زيارة إلى ولاية شمال دارفور، برئاسة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام بنتو كيتا، يرافقها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج التنمية الإنمائي مراد وهبة، ومساعد الأمين العام لبناء السلام ارسكار فلاندي، والمدير العام لعمليات حفظ السلام في دول شرق إفريقيا والسير مستر قهقهي، بالإضافة الى عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية السودانية، للوقوف ميدانياً على الأوضاع العامة بالولاية بجانب متابعة سير ترتيبات خروج بعثة اليوناميد من دارفور.وقالت رئيسة الوفد بنتو كيتا إن زيارتهم إلى دارفور تأتي بغرض الوقوف على سير عملية خروج اليوناميد وما يترتب عليها من تنسيق وتعاون بين الحكومة والبعثة في سبيل تنفيذ أمر خروج اليوناميد، مشيرة إلى أهمية الزيارة في مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المسؤولين في دارفور عقب مغادرة البعثة دارفور.وكشفت ان الوفد سيزور معسكر سرتوني للنازحين بولاية شمال دارفور للوقوف ميدانياً على أحوال النازحين، كما سيقوم الوفد بزيارة مماثلة لولاية وسط دارفور لذات الغرض.وتعد زيارة الوفد الأولى من نوعها في دارفور مطلع هذا العام للتعرف بشكل مباشر على الأوضاع العامة في دارفور وما تحقق من استقرار في مختلف المجالات عقب خروج البعثة من عشرة مواقع في شمال دارفور.// انتهى //18:54ت م0224