دبي 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على هامش القمة العالمية السابعة للحكومات اليوم، رئيس وزراء باكستان عمران خان والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وباكستان وسبل توسيعها على مختلف الصعد.وأشاد خان بفكرة استضافة وتنظيم دولة الإمارات للقمة العالمية للحكومات التي تعد منصة عالمية تتيح الفرصة للخبراء وصناع القرار وذوي الاختصاص في مختلف دول العالم لتبادل الأفكار والخبرات بشأن العديد من المجالات التنموية والتطويرية التي تمس حياة الإنسان كالتعليم والصحة والتنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها.كما التقى سموه نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وبحث معها العديد من قضايا العالم الإنسانية والسلام والتنمية، إذ أشادت بالبرامج والسياسات التي تنفذها دولة الإمارات على صعيد المساعدات الإنسانية للدول والشعوب المحتاجة لذلك خاصة في مناطق الجوع والكوارث والنزاعات العسكرية والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة في هذا الشأن.// انتهى //19:01ت م0227