الخرطوم 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساتفق الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال قمة ثلاثية عقدت اليوم، بأديس أبابا على هامش أعمال مؤتمر القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي على عقد اجتماع وزاري يضم وزراء الخارجية والري للبلدان الثلاثة في القاهرة في الأسبوع الثالث من هذا الشهر من أجل تنفيذ ما اتفق عليه الرؤساء والإعداد لقمة أخرى.وأوضح وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في تصريح صحفي أن القمة تناولت موضوع سد النهضة والتقدم المحرز حالياً في مجال التنسيق والتعاون بين البلدان الثلاث في هذا الخصوص.وأضاف أنه تم التباحث حول الاستحقاقات المترتبة على البلدان الثلاثة في المستقبل لضمان المضي قدمًا في العمل بسد النهضة حسب الخطط المتفق والمتعارف عليها وأهمها - مبدأ لا ضرر ولاضرار-، كما اتفق الرؤساء الثلاثة على أهمية تشييد السد مع مراعاة المنافع المستحقة للبلدان الأخرى وكذلك ضمان عدم إلحاق أي ضرر أو اذي بها.// انتهى //19:03ت م0228