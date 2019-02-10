صامطة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسوقع القسم النسوي بمكتب الضمان في محافظة صامطة اليوم، عقد شراكة مع معهد إبداع التنمية بالمحافظة، بحضور مديرة الوحدة نهى بنت علي عريشي, ومديرة المعهد ريما بنت موسى القاضي.وأوضحت العريشي، أن الاتفاقية الأولى تضمنت عمل خصومات لمستفيدات الضمان الاجتماعي على الدورات التدريبية المتنوعة التي يقيمها المعهد بالمحافظات, والعمل على تدربيهن في عدة مجالات كالحاسب الآلي والإبداع الإداري والتجميل، ودورات الصم والبكم, ودورات الخياطة, ودورات في اللغة الانجليزية، مقدمة شكرها لمعهد ابداع التنمية على هذه المبادرة المجتمعية التي سيكون لها مردود نفسي على المستفيدات منها.وأشارت إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز شخصية المستفيد وتزويده بالخبرات كي يكون قادراً على العمل متكيفاً مع ظروفه معتمداً على ذاته.// انتهى //19:16ت م0232