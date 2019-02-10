الأحساء 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسينظم فريق " فكر " الثقافي ، الجمعة المقبل أمسية ثقافية تحت عنوان ( سبر ) لمناقشة كتاب " سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب " الذي يتناول مقومات الإبداع الفني والأدبي ، ومراحل نمو الفنان والأديب ، ومناقشة نظريتين لتفسير عبقرية الفنان والأديب ، على أن تدير الحوار مشرفة فريق " فكر " فاطمة العلي، في لقاء مفتوح للجميع .ويأتي إقامة هذه الأمسية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء ( بيت المبدعين ) .// انتهى //19:27ت م0235