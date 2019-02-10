القاهرة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسعقدت إدارة المنظمات العربية والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، ورشة عمل تحت عنوان " آليات الحفاظ على اسم وشعار جامعة الدول العربية "، بمشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية الرسمية في قطاعات الدولة المختلفة والمنظمات العربية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات العربية.وأكد مدير إدارة المنظمات العربية والاتحادات بجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمد خير عبد القادر، في تصريح له على هامش الورشة، أن الساحة العربية شهدت في الآونة الأخيرة الكثير من المخالفات الواضحة والصريحة باستخدام اسم جامعة الدول العربية، ووضع شعار جامعة الدول العربية دون وجه حق، من قبل أشخاص ومؤسسات وهمية، بغرض التربح وإصدار شهادات وكارنيهات تنسب إلى الجامعة، من جهات ليست ذات صلة بالجامعة وذلك للتكسب والتربح من وراء الاسم والشعار، ومنح الألقاب الدبلوماسية بمخالفة القانون.وأضاف أنه كان لزامًا على الإدارة المعنية أن تقوم بواجبها نحو الشارع العربي، من خلال خطة إستراتيجية تثقيفية وتوعوية للتعريف بالنظم واللوائح والقوانين، التي تحمي اسم وشعار جامعة الدول العربية، حتى لا يستغل هذا الاسم في تضليل المواطن العربي.وأشار إلى أنه خلال الورشة عُرض بعض النماذج التي تقوم بمخالفة قواعد استخدام اسم وشعار الجامعة، وتوضيح الدور المأمول من الجهات الرقابية في الدول العربية لمحاربة هذه الظاهرة، وكيفية تفعيل القوانين المنظمة لاستخدام اسم وشعار الجامعة.// انتهى //20:25ت م0238