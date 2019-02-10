محايل 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساستقبل محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي ، بالمحافظة اليوم ، وفدًا من لجنة الإشراف بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لمشروع نظام نقل مياه الشقيق المرحلة الثالثة، برئاسة المهندس علي بن حسن أبو علام والوفد المرافق له .وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالجميع، مقدمًا شكره لما تبذله المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، من جهود في سبيل إيصال ونقل خدمة المياه المالحة إلى محافظة بارق .وبحث المحافظ العوائق التي قد تعترض التنفيذ، فيما يخص المحافظة، مؤكدًا أهمية تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع.وأشار إلى أنه وبحلول عام 2021 ستصل المياه المحلاة إلى المحافظة.وقدم البناوي باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، على دعمه ومتابعته لهذا المشروع .// انتهى //20:40ت م0240