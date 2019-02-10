بغداد 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسقدّم رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد، اليوم، محاضرة في معرض بغداد الدولي للكتاب، بعنوان (علي جواد الطاهر والكتاب السعودي)، أدارها رئيس اتحاد الناشرين العراقيين الدكتور عبدالوهاب الراضي، ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، وذلك في قاعة الندوات الثقافية.وتحدث الدكتور بن جنيد عن سيرة الناقد والأديب الدكتور علي جواد الطاهر عندما كان في المملكة العربية السعودية، بوصفه أستاذًا في جامعة الرياض حينها -جامعة الملك سعود حاليًا- وبإعتباره ناقدًا نافذًا وأديبًا رصينًا، قدّم الكثير للكتاب السعودي، سواءً عن طريق المعاجم، أو كتب البيبلوغرافيا الراصدة للأدب السعودي، والإنتاج الثقافي في المملكة خصوصًا وفِي دول الخليج عمومًا.وتطرق خلال المحاضرة إلى العديد من الرسائل التي كانت بينه وبين الدكتور علي جواد الطاهر سواءً في فترة السبعينات أو الثمانينات، إضافة إلى أبرز مقالاته ومنشوراته في مجلة عالم الكتب التي كان يرأسها منذ ذلك الوقت الدكتور يحيى بن جنيد.//انتهى//21:29ت م0243