القاهرة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسفاز فريق الاتحاد السكندري على مضيفه وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب بتروسبورت، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الـ 22 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 24 نقطة ليحتل المركز الـ 12، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 20 نقطة في المركز الـ17.// انتهى //21:32ت م0244