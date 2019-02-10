عام / الأمير فيصل بن بندر يقدم العزاء والمواساة لرئيس الهيئة العامة للإحصاء في وفاة والده - رحمه الله -
الأحد 1440/6/5 هـ الموافق 2019/02/10 م واس
الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة لمعالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي في وفاة والده - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعرب الدكتور فهد التخيفي عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ذلك في ميزان حسناته .
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21:35ت م
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