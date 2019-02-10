القاهرة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأعلن نادي الإسماعيلي المصري، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر رفع الإيقاف عن فريق الكرة بالنادي، وإعادته مجدداً للمشاركة في منافسات النسخة الحالية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد قبول تظلمه.وقال الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي في بيان اليوم " إن الكاف عقد اليوم جلسة استماع للبت في التظلم الذي تقدم به مسؤولو النادي ضد عقوبة الإقصاء من البطولة"، مشيراً إلى أن الاتحاد الإفريقي أقرّ بعد الاستماع لشهادة طرفي الأزمة وقراءة الملف الذي تم التقدم به، بصحة تظلم الإسماعيلي وإعادة الفريق لمنافسات البطولة.ويشار إلى أن مسؤولي الإسماعيلي استندوا في تظلمهم للمادة 12 من لائحة الاتحاد الإفريقي والتي تشترط نزول الجماهير لأرض الملعب أو إصابة أحد أفراد الفريق الضيف لإصدار عقوبة الإقصاء؛ وهو ما لم يتحقق في مباراة الفريق مع الإفريقي التونسي.//انتهى//22:03ت م0250