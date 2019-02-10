الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسيعقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين برئاسة مسلي آل معمر اجتماعًا دوريًا غدًا بالرياض.ويناقش رئيس مجلس إدارة الرابطة مع أعضاء المجلس في الاجتماع المقرر تقارير العمل خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للموسم الرياضي الحالي وكذلك الموسم الرياضي القادم، و ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية حتى الآن.وسيشهد الاجتماع حضور ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الستة عشر فريقًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم في المجلس.من جانبه رحب آل معمر بأعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع القادم، مشيراً بأهمية عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري لمناقشة خطط الرابطة، بالإضافة إلى الوقوف على مرئيات وملاحظات أعضاء مجلس الإدارة.// انتهى //22:22ت م0253