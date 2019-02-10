الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسحقق السباح السعودي حسن حسين اليوسف الميدالية الذهبية حاصلاً على المركز الأول في نهائي سباق 100م فراشه بزمن 1,10,42، في بطولة شارتر الدولية بفرنسا التي انطلقت في الثامن من الشهر الحالي واختتمت اليوم.وفي نفس السباق حقق السباح السعودي عبدالله أحمد اليوسف الميدالية الفضيه حاصلاً على المركز الثاني بزمن 1,12,01، فيما حقق السباح السعودي حمزه محسن حنبظاظه الميدالية البرونزية حاصلاً على المركز الثالث في نهائي سباق 100م حره بزمن 1.02.18.// انتهى //22:24ت م0254