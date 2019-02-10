الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسزار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز اليوم مختبرات كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود، التي أجرى فيها لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عاماً الأسبوع المنصرم المرحلة الأول من اختبارات القياسات البدنية ، تحضيرًا للمشاركة في كأس العالم للشباب 2019 في بولندا.واطّلع الفواز خلال زيارته التي استقبله فيها عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني الدكتور أحمد الفاضل، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، على مختبرات الكلية التي أجريت فيها الاختبارات البدنية والفسيولوجية للاعبي الأخضر الشاب وأحدث الأجهزة التي تمتلكها، مع شرح مبسّط من أعضاء هيئة التدريس, مبدياً إعجابه بما تمتلكه الكلية من أحدث التجهيزات التي من شأنها أن تفيد الممارس الرياضي بالوقوف على جاهزيته البدنية والفسيولوجية بشكل دقيق قبل الدخول في المنافسات، وتكون ذات نفع للجهاز الفني في ذلك خلال مراحل الإعداد، آملًا استمرارية الاستفادة من هذه المنشآت بشكل أوسع في الفترات المقبلة على جميع الأوجه.يذكر أن لاعبي المنتخب السعودي تحت 20 عاماً أجروا خلال الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من الفحوصات التي استمرت على مدى ثلاثة أيام ضمن الاتفاقية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وكلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود، للوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية والحيوية والميكانيكية والفسيولوجية من خلال عدة اختبارات مخصصة، قبل خوض منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا شهر مايو المقبل، بهدف رفع الكفاءة لديهم والعمل وفقًا للنتائج وتكييفها بما يخدم الخطط الفنية خلال المعسكرات المقبلة، على أن تنطلق المرحلة الثانية من الاختبارات شهر مارس المقبل، قبيل البدء في الإعداد لكأس العالم للشباب.//انتهى //22:34ت م0256