الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسيعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي غدًا بفندق الموفنبيك في الرياض اجتماعه برئاسة الدكتور رجاءالله السلمي، وبحضور أعضاء المجلس.وسيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في مقدمتها تقرير أداء الاتحاد في العام المنصرم 2018م، ومناقشة التصنيف الجديد للإعلاميين، كما سيشهد الاجتماع عرضًا عن مبادرة تطوير الإعلام، وجائزة التميز، ورفع التوصيات الخاصة بها.//انتهى //22:35ت م0257