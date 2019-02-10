الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسنظمت جمعية زهرة سرطان الثدي مؤخرًا فعالية " لنمشي لهم "، بالتعاون مع الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان ، وذلك في جامعة الملك سعود .وتهدف الفعالية إلى دعم جمعية زهرة، وتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر، وممارسة الرياضة، بمشاركة العديد من الجهات المتخصصة بالغذاء، والنوادي الصحية والجمعيات الخيرية، كماشارك بالفعالية فريق المارثون للدرجات الهوائية، وفريق هارلي .وأوضح الرئيس التنفيذي للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان الدكتور صالح العثمان، أن مارثون المشي ينطلق دعمًا لجمعية زهرة، وللحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، والتي انطلقت في جميعمدن المملكة ، ودول الخليج بفعاليات متنوعة في المولات، والجامعات وإدارات التعليم وفي المدارس.من جانبه أشار عضو مجلس الإدارة الدكتور عثمان القصبي إلى أن مارثون المشي انطلق بأكثر من ثمانين مشاركًا، قطعوا نصف كيلو متر مشيًا على الأقدام، تضامنًا مع مرضى السرطان، وتشجيعًا للمتعافين بممارسة الرياضة .// انتهي //23:36ت م0269