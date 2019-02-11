باريس 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسفاز فريق نيس على أولمبيك ليون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.وسجل هدف نيس اللاعب ريمي والتر في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، ليرفع نيس رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع، فيما تراجع ليون إلى المركز الثالث برصيد 43 نقطة.وتغلب ليل على جانجون بهدفين دون مقابل ضمن المرحلة ذاتها من الدوري الفرنسي.وسجل هدفي ليل اللاعب رافائيل لياو عند الدقيقة 47 ولويك ريمي من ضربة جزاء عند الدقيقة 94 .وبهذه النتيجة رفع ليل رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي جانجون بالمركز الأخير برصيد 14 نقطة.// انتهى //02:31ت م0276