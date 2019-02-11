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الاثنين 1440/6/6 هـ الموافق 2019/02/11 م واس
الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمر ملكي: تعيين 50 قاضياً بوزارة العدل
أمام خادم الحرمين.. سفراء معينون لدى دول شقيقة وصديقة يؤدون القسم
ولي العهد يوجه بوصلة العالم إلى العلا
ولي العهد يطلق محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا
أمير الرياض يستقبل عدداً من طلاب المدرسة اليابانية
فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على جواهر آل مشاري
أمير الرياض يشرّف حفل سفارة كوبا
سعود بن نايف: رعاية أرباب السوابق تعزز محاربة الجريمة
فيصل بن سلمان يوجه بتقديم أفضل الخدمات لمستفيدي الجمعيات الخيرية
أمير القصيم: نجاحات رجال الأمن تدعو للفخر والاعتزاز
بدر بن سلطان يطلع على أعمال فرع الخدمة المدنية
بعد إجراء 99 عملية.. «إغاثي الملك سلمان» يختتم الحملة الطبية لجراحة وقسطرة القلب في المكلا
«التحالف» يؤكد على مواصلة عملياته لتمكين الشرعية
برلمان العرب يمهد للسودان الاندماج السياسي
نائب رئيس الإمارات: الإنسان محور اهتمام القمة العالمية للحكومات
تحطم مروحية للأمم المتحدة في السودان
قمة إفريقية تدعم مفاوضات سد النهضة
معارك ضارية بين «قسد» وداعش شرقي سورية
سيئول تدعم القوات الأميركية
واشنطن تدعو لانتخابات رئاسية في فنزويلا
صواريخ روسيا تنتهك المعاهدة النووية
التفاف أوروبي على عقوبات إيران
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