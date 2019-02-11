الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمر ملكي: تعيين 50 قاضياً بوزارة العدلأمام خادم الحرمين.. سفراء معينون لدى دول شقيقة وصديقة يؤدون القسمولي العهد يوجه بوصلة العالم إلى العلاولي العهد يطلق محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلاأمير الرياض يستقبل عدداً من طلاب المدرسة اليابانيةفيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على جواهر آل مشاريأمير الرياض يشرّف حفل سفارة كوباسعود بن نايف: رعاية أرباب السوابق تعزز محاربة الجريمةفيصل بن سلمان يوجه بتقديم أفضل الخدمات لمستفيدي الجمعيات الخيريةأمير القصيم: نجاحات رجال الأمن تدعو للفخر والاعتزازبدر بن سلطان يطلع على أعمال فرع الخدمة المدنيةبعد إجراء 99 عملية.. «إغاثي الملك سلمان» يختتم الحملة الطبية لجراحة وقسطرة القلب في المكلا«التحالف» يؤكد على مواصلة عملياته لتمكين الشرعيةبرلمان العرب يمهد للسودان الاندماج السياسينائب رئيس الإمارات: الإنسان محور اهتمام القمة العالمية للحكوماتتحطم مروحية للأمم المتحدة في السودانقمة إفريقية تدعم مفاوضات سد النهضةمعارك ضارية بين «قسد» وداعش شرقي سوريةسيئول تدعم القوات الأميركيةواشنطن تدعو لانتخابات رئاسية في فنزويلاصواريخ روسيا تنتهك المعاهدة النوويةالتفاف أوروبي على عقوبات إيران// يتبع //06:24ت م0003