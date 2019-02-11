نجران 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح لامية شيخ الإسلام وشرح القواعد الأربع وشرح الأصول الثلاثة"، يلقيه محمد بن يوسف الشبل، وذلك بجامع البخاري في حي الفيصلية بمدينة نجران.

ويأتي الدرس الذي يقام كل يوم ثلاثاء بعد صلاة المغرب، ضمن المناشط والبرامج التي ينفذها المركز خلال العام الحالي.

// انتهى //

08:35ت م

0007