الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واستحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تستضيف الرياض غداً، المؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة "، الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من كشافة العالم والمهتمين والمختصين بالعمل البيئي والتطوعي، وذلك في فندق الهوليدي إن الازدهار.وتأتي هذه الرعاية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدفها الرئيسية، وأن حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية يعدّ من واجبنا دينيّاوأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة.وأوضح المشرف العام على المؤتمر الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن المؤتمر الذي سيستمر يومين، يهدف إلى إبراز دور الكشافة في مجال البيئة والمحافظة عليها، وتبادل الخبرات وإثراء التعاون الفكري والمعرفي في مجال البيئة بين الأفراد والجمعيات والمنظمات الكشفية حول العالم، ونشر الوعي البيئي في المجتمعات من خلال المناهج والبرامج التعليمية والكشفية، إضافة إلى التعريف بدور الكشفية في الحد من مشكلات البيئة والبرامج التعليمية والكشفية، وتحقيق التكامل الكشفي مع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة على البيئة وتحقيق مفاهيم الاستدامة، والافادة من التجارب والمشاريع والمبادرات الكشفية الرائدة في حماية البيئة محلياً وعربياً وعالمياً.وأشار الفهد إلى أن الجمعية تنظم هذا المؤتمر لما يمثله من جانب مهم من أعمال المشروع الكشفي العالمي "رسل السلام"، الذي انطلق من المملكة إلى آفاق العالم لنشر رسالة السلام وقيمه الأصيلة، وامتداداً للجهود الكشفية المبذولة في نشر ثقافة السلام بين كشافي العالم بهدف إيصال رسالة السلام إلى 200 مليون إنسان من خلال الإسهام في محاور المشروع، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا رسلاً للسلام ليسهموا في بناء أوطانهم ومجتمعاتهم.// انتهى //09:40ت م0013