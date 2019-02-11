القاهرة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الـ 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، المنعقدة حاليًا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وأبرزت في الإطار ذاته، تأكيد الرئيس السيسي، أهمية ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية لمشكلات القارة باعتبارها السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات المشتركة، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة الشعارات والمبادئ الطيبة إلى واقع يعزز صخرة الترابط الإفريقي.وسلطت الضوء على القمة المصرية السودانية الإثيوبية التي عقدت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيريه السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والتي تناولت الاستمرار في التشاور والتنسيق إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وواكبت صحف الإثنين، تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى قيام عشرات المستوطنين اليهود بتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالخليل، إضافة إلى حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.وأنبأت عن مقتل 21 شخص في غارات جوية استهدفت مقاطعة "سانجين" بإقليم هيلماند بجنوب أفغانستان.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من شهر أبريل المقبل.// انتهى //09:53ت م0015