بغداد 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم مجدداً على مواقف الكتل والقوى السياسية والبرلمانية العراقية من وجود قوات التحالف الدولي في العراق.وتطرقت الصحف إلى جدول أعمال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان الذي سيبدأ قريبا لاسيما مايتعلق بانهاء أزمة التشكيلة الوزارية التي لم تكتمل منذ التصويت على 14 وزيراً في حكومة عادل عبد المهدي منذ أشهر.وأبرزت إجراءات الحكومة لإعادة هيكلة بعض المؤسسات ‏، لاسيما تلك التي تعاني من الترهل الوظيفي,منوهة بوجود أقسام مستحدثة في بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تقوم بمهام متشابهة وبعناوين مختلفة.‏وعرجت صحف الإثنين على ظاهرة الفساد المالي في مؤسسات الدولة ,متوقعة أن تفتح العديد من ملفاته في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب العراقي.// انتهى //11:40ت م0025