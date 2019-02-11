رام الله 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر دعوة الرئيس محمود عباس خلال كلمته في القمة الـ 32 للاتحاد الأفريقي بأديس ابابا، الى دعم فكرة المؤتمر الدولي لرعاية عملية السلام والمشاركة فيه، وإرسال مراقبين للانتخابات العامة التي ستجري قريبا في فلسطين.وسلطت الضوء على تحذيرات الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ووزير الخارجية الأردني من خطورة استمرار الوضع الراهن،وشددا خلال مباحثات بينهما في عمان على ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.وتحدثت صحف فلسطين عن تحذيرات حركة فتح من التحريض المتصاعد من قبل المستوطنين والإعلام الاسرائيلي على قتل الرئيس محمود عباس والفلسطينيين.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات الحكومة الأردنية رفضها الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى، وتعهدت باجراء اتصالات دولية لوقفها.وواكبت صحف فلسطين نبأ إعلان وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ عمره 81 عاما ويحكم البلاد منذ 1999 ترشح بشكل رسمي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل.// انتهى //11:46ت م0026