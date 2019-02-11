تونس 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن ليبيا من محاور اهتمام القمة العربية التي ستنعقد في تونس بأواخر شهر مارس القادم وذلك خلال الافتتاح الرسمي لأعمال قمة الاتحاد الافريقي اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا.وتحدثت دولياً عن إعلان الحكومة الليبية المؤقتة رسيماً انتهاء العمليات العسكرية في مدينة درنة والقضاء على الإرهاب في كامل شرق ليبيا .وتناولت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاتحاد الأفريقي إلى دعم آلية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام ، محذراً من محاولات الكيان الصهيوني تغيير طابع وهوية مدينة القدس وذلك بدعوة بعض الدول لنقل سفاراتها إليها ، وذلك في كلمة ألقاها أمام القمة العادية للاتحاد الأفريقي.وأشارت صحف تونس إلى إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة في بلاده والمقرر عقدها في شهر أبريل لتكون خامس دورة رئاسية يترشح لها.واهتمت بتأكيد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي أنه حان الوقت لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان كي يستطيع السودان تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية.// انتهى //11:49ت م0027