سكاكا 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة حسن بن حامد المفرّح ، بمناسبة تكليفه مديراً للفرع .وقدّم سموه التهنئة للمفرح بهذه الثقة، معرباً عن أمله في تقديم أفضل الخدمات والبرامج للمستفيدين من الوزارة وفروعها, متمنياً للجميع التوفيق والسداد .من جانبه أعرب المفرح عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لأعمال الفرع, داعياً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع.// انتهى //11:52ت م0030