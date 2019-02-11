عام / أمير الجوف يستقبل مدير عام فرع الخدمة المدنية المكلف
الاثنين 1440/6/6 هـ الموافق 2019/02/11 م واس
سكاكا 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة حسن بن حامد المفرّح ، بمناسبة تكليفه مديراً للفرع .
وقدّم سموه التهنئة للمفرح بهذه الثقة، معرباً عن أمله في تقديم أفضل الخدمات والبرامج للمستفيدين من الوزارة وفروعها, متمنياً للجميع التوفيق والسداد .
من جانبه أعرب المفرح عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لأعمال الفرع, داعياً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع.
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11:52ت م
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