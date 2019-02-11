صامطة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسوقف محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعله، برفقة رئيس مركز السهي المكلف عبدالعزيز الحكمي، ورئيس بلدية المركز ثامر المالكي أمس، على سير العمل في مشروع تطوير الواجهة البحرية ومرسى الصيادين بالسهي، مستمعاً إلى شرح عن مراحل المشروع، وما تم إنجازه وآلية التغلب على العقبات التي واجهت منفذ المشروع.وأثنى المحافظ على الخدمات والجهود التي تقدمها بلدية السهي لأهالي وزوار شواطئ المركز، متمنياً للزوار قضاء أجمل الأوقات بالمتنزه البحري.// انتهى //11:54ت م0031