الطائف 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسأقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) فعاليات ملتقى التوظيف بقطاع مكاتب السياحة والسفر في محافظة الطائف، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومشاركة عدد من المكاتب المستثمرة في هذا القطاع السياحي .وجاء تنظيم اللقاء إنطلاقاً من رؤية ومهمة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية، المتمثلة في تشغيل وإدارة القطاع السياحي بأيادي وطنية، مع تعزيز جاذبيته للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، وقد تم طرح العديد من الوظائف للشباب والفتيات بقطاع السياحة والسفر، والتي سيكون لها دورها في رفع نسب السعودة في المنشآت السياحية بما يحقق الهدف من مبادرات الهيئة وفق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 .وأكد المركز الوطني (تكامل) أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء سواء في الجهات الحكومية أوالخاصة ومنشآت قطاع الإيواء السياحي وقطاع السفر والسياحة، سعياً لتعزيز برامج سعودة العمل في القطاع السياحي بوصفه من أكبر القطاعات الخدمية الموفرة للفرص الوظيفية المباشرة والغير مباشرة .// انتهى //11:55ت م0032