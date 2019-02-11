نجران 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسعقدت اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران،أمس،اجتماعها الاعتيادي، بحضور أمين عام الغرفة صالح كرحان ,ورئيس اللجنة علي بن ناصر القاضي،وجميع أعضاء اللجنة ،وذلك بمقر الغرفة بنجران.وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز وتطوير القطاع الصحي بالمنطقة،والعمل على تذليل العقبات والإجراءات التي تواجه القطاع من خلال تفعيل وتعزيز أوجه التعاون والارتباط بين القطاع الصحي والجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع.//انتهى//11:55ت م0033