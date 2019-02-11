عام / قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم و جنين
الاثنين 1440/6/6 هـ الموافق 2019/02/11 م واس
بيت لحم - جنين 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم وجنين.
وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين ،من مدينة جنين ومخيمها ، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، من محافظة بيت لحم ، بينهم الأسير المحرر إبراهيم هاني صومان ، من وسط مدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.
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