بيت لحم - جنين 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم وجنين.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين ،من مدينة جنين ومخيمها ، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، من محافظة بيت لحم ، بينهم الأسير المحرر إبراهيم هاني صومان ، من وسط مدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.// انتهى //11:57ت م0034