عام / أمير الجوف يستقبل مدير جمعية الثقافة بالمنطقة المعيًن حديثاً
الاثنين 1440/6/6 هـ الموافق 2019/02/11 م واس
سكاكا 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، خالد بن عبدالرحمن العيسى ، بمناسبة تعيينه مديراً لفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف.
وفي بداية اللقاء هنأ سموه العيسى بتعيينه مديراً للجمعية, متطلعاً لمزيد من البرامج الهادفة واستقطاب المواهب الشابة .
واطلع سموه على البرامج والأنشطة التي تم اعتمادها في خطة العام الحالي في المنطقة ومحافظاتها , متمنيا للجميع التوفيق والسداد.
من جهته أعرب العيسى, عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه للجمعية وأنشطتها.
//انتهى//
12:01ت م
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