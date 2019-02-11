عتود 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واستنظم إدارة الدعوة بفرع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود غداً, درساً علمياً بعنوان "شرح الأربعين النووية "، يلقيها محمد بن علي القحطاني, وذلك بمسجد أبي بكر الصديق بقرية منشبة، بعد صلاة العشاء.ويأتي الدرس ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي تنفذها إدارة الدعوة خلال العام الحالي.// انتهى //12:11ت م0038